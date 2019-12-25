Игрок "Зенита" Себастьян Дриусси сменил имидж и улетел в США

Футболист опубликовал фотографии из города Майами-Бич на юге штата Флорида.

Футболист "Зенита" Себастьян Дриусси улетел в США. Об этом свидетельствуют его фотографии в Instagram.

На данный момент игрок сине-бело-голубых находится в Майами-Бич на юге штата Флорида. На снимках можно увидеть, что он сменил имидж. После победного матча над "Локомотивом" (6:1) Дриусси высветлил волосы. Будет ли 25-летний нападающий принимать участие в заключительном матче против "Тамбова" в воскресенье, пока неизвестно.

Себастьян Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2017 года. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Круговой рассказал о конкуренции в "Зените".

Фото: Instagram / sebadriussi.11