Круговой рассказал о конкуренции в "Зените"

По его словам, для любого футболиста первый год в новом клубе является сложным.

Защитник "Зенита" Данил Круговой в интервью "Спорт Эксперту" рассказал о конкуренции в основном составе сине-бело-голубых.

По словам 22-летнего игрока, ему удалось исполнить мечту своего отца. Тот хотел, чтобы его сын играл "именно в Петербурге и в футболке "Зенита".

Я считаю, что для любого футболиста первый год сложный в новом клубе. Я в это сезоне сыграл более чем в двадцати играх. У меня серьезный конкурент на позиции, но я работаю каждый день, чтобы доказать свою состоятельно, и стараюсь использовать все свои шансы. Данил Круговой, защитник "Зенита"

Напомним, Данил Круговой вернулся в "Зенит" после аренды в "Уфе" летом 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Ранее стало известно, кто из игроков "Зенита" будет участвовать в матчах Евро-2020.

Фото: fc-zenit.ru