Круговой рассказал о конкуренции в "Зените"

Защитник "Зенита" Данил Круговой в интервью "Спорт Эксперту" рассказал о конкуренции в основном составе сине-бело-голубых.
По словам 22-летнего игрока, ему удалось исполнить мечту своего отца. Тот хотел, чтобы его сын играл "именно в Петербурге и в футболке "Зенита".
Я считаю, что для любого футболиста первый год сложный в новом клубе. Я в это сезоне сыграл более чем в двадцати играх. У меня серьезный конкурент на позиции, но я работаю каждый день, чтобы доказать свою состоятельно, и стараюсь использовать все свои шансы.
Данил Круговой, защитник "Зенита"
Напомним, Данил Круговой вернулся в "Зенит" после аренды в "Уфе" летом 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи.
Ранее стало известно, кто из игроков "Зенита" будет участвовать в матчах Евро-2020.
Фото: fc-zenit.ru
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