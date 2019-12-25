Стало известно, кто из игроков "Зенита" будет участвовать в матчах Евро-2020

В основной состав попали 7 человек из петербургского клуба.

Стали известны имена игроков "Зенита", которых вызовут в сборную России по футболу для игр в Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

В список попали вратарь Андрей Лунев, защитники Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, полузащитники Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, нападающий Артем Дзюба. Защитник Дмитрий Чистяков будет в резерве.

Напомним, сборная России сыграет в Чемпионате Европы по футболу 12 июня с Бельгией и 16 июня с Финляндией. Матчи пройдут в Петербурге.

Ранее Piter.TV назвал расширенный состав сборной РФ на Евро-2020.

Фото: ФК "Зенит"