Назван расширенный состав сборной РФ на Евро-2020

В новом списке находятся 30 футболистов.

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

Сообщается, что перечисленные игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы. После этого после тренерский штаб огласит окончательную заявку на футбольный турнир.

В новом списке находятся 30 футболистов. Отмечается, что в итоговой заявке останется 26 игроков.

В пресс-службе подчеркнули, что в резервный список сборной России по футболу войдут еще семь игроков. Среди них – Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и Федор Смолов.

Напомним, что чемпионат был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Евро-2020 пройдет в течение месяца с 11 июня по 11 июля. На территории Российской Федерации матчи чемпионата примет "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Сборная России по футболу на групповой стадии Евро-2020 сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Ранее скончался спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов.

Фото: Twitter / Сборная России, pixabay.com