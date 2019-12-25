Назван расширенный состав сборной РФ на Евро-2020

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.
Сообщается, что перечисленные игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы. После этого после тренерский штаб огласит окончательную заявку на футбольный турнир.
В новом списке находятся 30 футболистов. Отмечается, что в итоговой заявке останется 26 игроков.
В пресс-службе подчеркнули, что в резервный список сборной России по футболу войдут еще семь игроков. Среди них – Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и Федор Смолов.
Напомним, что чемпионат был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Евро-2020 пройдет в течение месяца с 11 июня по 11 июля. На территории Российской Федерации матчи чемпионата примет "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Сборная России по футболу на групповой стадии Евро-2020 сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Ранее скончался спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов.
Фото: Twitter / Сборная России, pixabay.com
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