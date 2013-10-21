Трансфер зависит от нескольких факторов.

Форвард "Зенита" Дриусси может вернуться в Аргентину – команда "Ривер Плейт" раздумывает об аренде 24-летнего игрока на год. Такую информацию приводит портал TyC Sports.

Трансфер зависит от нескольких факторов. Для ухода игрока петербуржцы должны приобрести нападающего на замену Дриусси, причем сделка должна случиться до закрытия трансферного окна в Аргентине 18 февраля.

Вторая сложность контракт форварда с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года – для того, чтобы уйти в аренду, ему, скорее всего, придется продлить соглашение с петербуржцами.

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о жизни в России. Нападающий в апреле 2020 года признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт".

Себастьян Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" в июле 2017 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России.

Фото: Piter.tv