Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт"

Такие мысли возникают каждый раз, когда игрок приезжает в Петербург.

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о жизни в России. Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 31 мая.

"В России мне не хватает семьи и друзей. Хотелось бы пожарить с ними мясо, хорошо провести время. Обычно так я и провожу время в выходные, но в первые дни после возвращения в Россию всегда тяжело. Когда я на выходные приезжаю домой, у меня возникают разные мысли: хочется вернуться в "Ривер Плейт", снова жить в Аргентине. Но после нескольких дней тренировок это проходит", - сказал Дриусси в интервью порталу El Intra Sports.

Напомним, Себастьян Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" в июле 2017 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. На его счету 106 матчей и 21 гол. Контракт Себастьяна Дриусси с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2021 года.

Ранее стало известно, что легионеры "Зенита" останутся в Петербурге и продолжат тренироваться удаленно.

Фото: fc-zenit.ru