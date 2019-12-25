Легионеры "Зенита" продолжают удаленно тренироваться во время паузы в РПЛ

Перенос паузы в РПЛ не меняет тренировочный режим.

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, футболисты "Зенита" продолжают работать в режиме видеоконференций. Перенос паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) до 31 мая не повлияет на решение тренерского штаба.

С понедельника команда занимается с помощью видеоконференции: игроки и тренеры "Зенита" сначала общаются с помощью соответствующего приложения, затем тренеры по физической подготовке проводят онлайн тренировку. Легионеры также останутся в Санкт-Петербурге и будут заниматься в домашних условиях.

Напомним, гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил информацию о том, что в клубе ведутся переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров.

Ранее стало известно, что защитник сине-бело-голубых Йордан Осорио откроет в Венесуэле футбольную школу.

Фото: fc-zenit.ru