Защитник "Зенита" Йордан Осорио откроет в Венесуэле футбольную школу

Школа будет названа его именем.

Защитник "Зенита" и сборной Венесуэлы по футболу Йордан Осорио взял под свою опеку секцию по футболу, которая находится в городе Баринасе. Новая футбольная школа будет названа в его честь.

"У родителей детей, которые ходят туда, нет финансовых возможностей, поэтому я беру на себя помощь им. Мне хочется, чтобы дети были счастливы, хочу мотивировать их заниматься этим прекрасным видом спорта, чтобы плохие вещи в жизни обходили их стороной. И еще хочу быть для них хорошим примером преодоления трудностей", - приводит слова Осорио официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, Йордан Осорио выступает в "Зените" на правах аренды. Защитник принадлежит португальскому "Порту". В нынешнем сезоне Осорио провел во всех турнирах 11 матчей.

Ранее стало известно, что руководство "Зенита" ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренерского штаба команды на время паузы в чемпионате России, вызванной эпидемией коронавируса.

Фото: fc-zenit.ru