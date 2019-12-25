Руководство "Зенита" ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Информацию подтвердил гендиректор клуба Александр Медведев.

Как сообщает информационное агенство "ТАСС", руководство футбольного клуба "Зенит" находится в процессе переговоров с игроками и тренерским штабом о возможном сокращении зарплат в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

Информацию подтвердил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев. Первым клубом в РПЛ, чьи футболисты согласились на понижение зарплат, стал московский "Спартак".

Напомним, РФС продлил паузу в чемпионате России, а также во всех футбольных турнирах, проходящих на территории страны, до 31 мая.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал отменить финансовый фэйр-плей из-за отсутствия доходов у клубов во время паузы.

Фото: fc-zenit.ru