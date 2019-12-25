РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая

На данный момент в РПЛ сыграны 22 тура.

В среду, 1 апреля, состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС - прим.). Итоги заседания были опубликованы на официальном сайте организации.

В связи с распространением коронавируса в России было принято решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая, в том числе - сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.). Органичение не распространения на соревнования по интерактивному футболу, проходящих в режиме онлайн. Руководство РФС также рекомендовало клубам провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к законному снижению зарплат на фоне приостановки всех турниров.

Напомним, в чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура. В турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", набравший 50 очков.

Ранее мы писали, что пауза в РПЛ должна была завершиться 10 апреля.

Фото: fc-zenit.ru