Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля

По итогам совещания было принято решение взять паузу в чемпионате.

По итогам собрания с представителями клубов Российской Премьер-лиги было принято решение приостановить сезон до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает портал "Чемпионат.com". Руководство турнира пока не выступило с официальным заявлением.

Вчера, 16 марта, было принято решение об отмене двух матчей 23-го тура РПЛ, которые должны были пройти в Москве: ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург". Это связано с тем, что в столице запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Ранее мы писали о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун предложил подвести итоги сезона согласно турнирному положению команд и признать "Зенит" досрочным чемпионом России.

Фото: VK / @rpl