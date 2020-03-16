Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил сделать "Зенит" чемпионом России досрочно

Он считает, что итоги в РПЛ надо подводить по текущему положению команд в таблице.

Президент московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о приостановке всех спортивных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

"Конечно, это плохо. Не думаю, что в апреле все закончится. Пандемия коронавируса только начинается. Думаю, самый оптимистичный прогноз - это взять паузу до середины лета. Что касается нашего чемпионата, его надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд в таблице. К сожалению, в таком случае "Спартак" останется без еврокубков. Может, Кубок России нам как-то получится доиграть. Но как его доигрывать без зрителей?" - сказал Федун в интервью Sport24.

Напомним, по итогам 22-х сыгранных туров в Российской премьер-лиге лидирует "Зенит", имея преимущество в девять очков над "Краснодаром" и "Локомотивом" - оба клуба делят между собой второе место. "Спартак" занимает восьмую строчку и рискует остаться без участия в еврокубках в следующем сезоне. Победа в Кубке России позволит московскому клубу пробиться напрямую в групповой этап Лиги Европы.

Ранее стало известно, что в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек, в связи с чем был отменен матч между ЦСКА и "Зенитом".

Фото: VK / @fcsm_official

Видео: Youtube/Zenit Football Club, FC Spartak Moscow