Матч между ЦСКА и "Зенитом" отменен

Об этом сообщил официальный сайт армейского клуба.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и "Зенитом" отменен. Встреча должна была пройти 22 марта в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

"В связи с решением мэра Москвы (Сергей Собянин - прим.) запретить до 10 апреля проведение спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против петербургского "Зенита" не состоится. Дополнительную информацию о переносе матча и порядке возврата билетов клуб сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ" - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Фото: Twitter / @pfc_cska