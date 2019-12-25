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В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
Сегодня, 17:21
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matveyvn

В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

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Запрет действует на любые культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Запрет действует на любые культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Он продлится до 10 апреля.

Мэр объявил о закрытии с 21 марта по 12 апреля общеобразовательных и спортивных школ. А также учреждений дополнительного образования.

Собянин уточнил, что это не продлённые каникулы, а добровольная самоизоляция на дому.

Ранее стало известно, что коронавирусом в России заразилось 93 человека.

Теги: карантин, коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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