Запрет действует на любые культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Запрет действует на любые культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Он продлится до 10 апреля.

Мэр объявил о закрытии с 21 марта по 12 апреля общеобразовательных и спортивных школ. А также учреждений дополнительного образования.

Собянин уточнил, что это не продлённые каникулы, а добровольная самоизоляция на дому.

Ранее стало известно, что коронавирусом в России заразилось 93 человека.