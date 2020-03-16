79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели.

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова передаёт ТАСС.

79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев, по словам Голиковой, завозные. Остальные она классифицировала как "контактные".

До этого власти сообщали о 63 случаях заражения COVID-19 в России. За последние сутки зафиксировано 30 новых случаев.

Ранее в Петербурге госпитализировали 238 человек с подозрением на коронавирус.

Видео: YouTube / Правительство России