Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова передаёт ТАСС.
79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев, по словам Голиковой, завозные. Остальные она классифицировала как "контактные".
До этого власти сообщали о 63 случаях заражения COVID-19 в России. За последние сутки зафиксировано 30 новых случаев.
Ранее в Петербурге госпитализировали 238 человек с подозрением на коронавирус.
Видео: YouTube / Правительство России
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