Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей

Из-за отсутствия матчей и трансляций клубы перестанут получать доходы.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о финансовых проблемах, с которыми могут столкнуться клубы в связи с паузой в Российской премьер-лиги, которая продлится до 10 апреля.

"Сейчас расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские игроки с высокими контрактами, выросли на 35-40%. Поскольку нет трансляций, спонсоры могут спросить, зачем нужны их контракты? Так ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять или приостанавливать, раз у клубов нет дохода. Нужно обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее" - приводит слова Федуна официальный сайт РБК.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса приостановлены большинство европейских чемпионатов и еврокубки. Также официально перенесли розыгрыш Евро-2020 на следующий год. По прогнозам, сезон в РПЛ может возобновиться 3 или 17 мая.

Ранее мы писали о том, что Леонид Федун выступил с предложением признать "Зенит" досрочным чемпионом России.

Видео: YouTube / @FC Spartak Moscow