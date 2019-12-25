Соболев объяснил, почему ушел из "Спартака" в "Зенит"

Новость о переходе футболиста в "Зенит" вызвала недовольство среди поклонников.

"Добро пожаловать в "Зенит", — бывший центральный нападающий московского "Спартака" Александр Соболев объяснил в своем Telegram-канале, почему решился на переход. Спортсмен признался, что для него это новый вызов и импульс в карьере.

Напомним, что сине-бело-голубые и московский "Спартак" достигли договоренности о переходе нападающего в конце августа. Это вызвало неоднозначную реакцию поклонников Соболева, они продолжают ставить негативные реакции в его Telegram.

"Я принял решение уйти из Спартака. Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Уважаемые болельщики! Я все прекрасно понимаю. У большинства из вас ко мне негативное отношение, это понятно. Я не прошу вас поддержать меня, я прошу просто дать мне шанс. Даже не шанс, а маленький шансик стать своим" Александр Соболев

Новый нападающий "Зенита" пообещал, что покажет себя в лучшем свете, порадует болельщиков игрой. При этом футболист выразил благодарность ФК "Спартак" за все годы поддержки.

Ранее Piter.TV сообщал, что МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта.

Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Зенит"