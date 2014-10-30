Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского I степени

Глава РПЦ прибыл в Минск с рабочей поездкой в честь 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Глава Русской православной церкви поблагодарил иностранного политика его текущее состояние республики. Гость указал лидеру Белоруссии на изменения. Он добавил, что видит неполитический характер деятельности православной церкви в стране, белорусского экзахарата, напомнив о критике, которую вызывал такой подход. По словам патриарха Кирилла, речь идет о важном факторе для объединения народов вокруг высоких ценностей и целей.

Я, будучи смоленским митрополитом, в свое время часто проезжал через Белоруссию, бывал в Белоруссии и могу сравнить, какие огромные перемены произошли за это время. патриарх Кирилл

Глава РПЦ добавил, что между народами России и Белоруссии существуют "особенно добрые и братские отношения". В настоящее время патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию. Рабочая поездка продлится с 4 по 6 июня по случаю торжеств, посвященных в честь 900-летия с момента основания Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

В Казанском соборе открыли мемориальную доску в память о патриархе Тихоне.

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