Психбольницу №6 на Обводном канале могут передать РПЦ

Сейчас четырёхэтажное строение общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров является собственностью Петербурга.

Проект распоряжения о возможной передаче здания городской психиатрической больницы №6, расположенной на Обводном канале, Русской православной церкви появился на портале антикоррупционной экспертизы 25 сентября.

Сейчас четырёхэтажное строение общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров является собственностью Петербурга. Ранее этот объект использовался Александро-Невским духовным училищем и официально признан памятником культуры регионального уровня.

Инициатором передачи выступил ректор Санкт-Петербургской духовной академии Русской Православной Церкви, епископ Петергофский Силуан. Переход здания в собственность РПЦ возможен лишь после полного освобождения помещения лечебным учреждением. Реализация проекта предусмотрена за счёт финансирования из городского бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что с декабря в Петербурге разместят новые платные парковки по 29 адресам.



Фото: Пресс-служба Городской психиатрической больницы №6