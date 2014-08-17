С декабря в Петербурге разместят новые платные парковки по 29 адресам

Новые зоны платной парковки будут организованы в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы.

Планируется расширение зон платной парковки в Петербурге. Несколько новых проектов распоряжения, подготовленных городским Комитетом по транспорту, опубликованы на официальном портале администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы. Новые зоны платной парковки будут организованы в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы.

Согласно проектам, в Центральном районе платные парковки появятся на следующих территориях:

участок Кирочной улицы от проспекта Чернышевского до улицы Красного Текстильщика;

участок между проспектом Бакунина и Херсонским проездом;

набережная Робеспьера от Водопроводного переулка до Литейного проспекта и Синопская набережная от площади Александра Невского до Смольного проспекта.

Помимо этого, изменения затронут участки на Суворовском проспекте, Гродненском переулке, Миргородской улице, набережной Обводного канала, Полтавском проезде, Тележной улице, улице Черняховского и Дворцовой набережной.

Что касается Адмиралтейского района, то там введение платы за парковку запланировано на Замятинском переулке, набережной Обводного канала, переулке Бринько, Кокушкине переулке, участке набережной канала Грибоедова вдоль улицы Римского-Корсакова до Крюкова канала, Мастерской улице, а также в Рабочем и Морском переулках.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с начала зимы — ориентировочно с 1 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга парковка станет дороже на загруженных улицах города.

Фото: Piter.TV