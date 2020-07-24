Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Утверждено решение Екатеринбургского суда Екатеринбургской епархии.

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия. Глава РПЦ утвердил постановление суда Екатеринбургской епархии от 3 июля 2020 года.

Суд квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением сообщение РПЦ

Священники отметили, что в постановлении суда указывалось на то, что схиигумен Сергий открыто нарушал предписания правящего архиерея. Ему запрещалось проводить богослужения, а также обращаться к людям с публичными проповедями и носить наперсный крест. Сергию предписывалось не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения архиерея.

Сергия признали виновным в том, что он своими действиями нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан. Схиигумен подписывал документ 24 декабря 2001 года.

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Видео: YouTube / Всеволод Могучев