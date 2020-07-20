Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь

Лента называется "Монастырь ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым".

Телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре опального схиигумена Сергия. Лента получила название Монастырь ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым".

Фильм длится более двух часов и включает в себя фрагменты из проповедей отца Сергия, обряды изгнания бесов, высказывания о схиигумене известных людей и другое. В последний момент в монтаж были включены кадры с крестного хода, когда отец Сергий провел альтернативый РПЦ царский крестный ход и сообщил, что хочет уйти на небеса.

В центре сюжета – воспоминания бывших воспитанников монастыря. Они рассказали о пережитых ими фактах насилия. Например, Христина Самушкина провела в монастыре все детские и юношеские годы. "Мне было лет 10, когда началось понимание, что слова расходятся с действием. […]Еще тогда я начала задавать вопросы, и в ответ на это меня либо в затвор сажали, наказывали, либо пороли", - рассказала девушка.

Напомним, 27 июня Ксения Собчак объявила о нападении на себя и свою съемочную группу во время посещения Среднеуральского женского монастыря. Она рассказала, что у ее команды отбирали камеры, толкали и били ногами бывшего послушника и операторов. После случившегося Собчак вместе оператором Сергеем Ерженковым обратилась в СК РФ, требуя возбудить уголовное дело. По словам телеведущей, виновники происшествия воспрепятствовали законной, профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, они применили силу и повредили имущество.

Видео: YouTube / Ксения Собчак