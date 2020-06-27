Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре

Телеведущая в монастырь, чтобы снять расследование про схиигумена Сергия.

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сама телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, нападавшие избили режиссера Сергея Ерженкова и послушника монастыря по имени Филипп. Саму Собчак толкнули и удерживали пока избивали члена ее команды

Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи

Ксения Собчак

Телеведущая позднее добавила, что приехала Среднеуральский монастырь, чтобы снять расследование про схиигумена Сергия. Она также добавила, что ей известно об ибивании послушников в качестве наказания.

Видео: Telegram / Кровавая барыня