Захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России

Священнослужитель Сергий надеется, что у России будет православный царь.

Захвативший монастырь под Екатеринбургом опальный священник назвал главного врага России. Схиигумен Сергий считает, что основным врагом РФ является Русская православная церковь. Об этом он рассказал в ролике, размещенном на YouTube-канале.

Сейчас главный враг в России — это РПЦ. То, что вы видите сейчас, — планы, планы тех, кто ненавидит русских, были, уже видите, в исполнении..."Я хочу, чтобы в школах прививался закон божий, чтобы был православный царь схиигумен Сергий

Священник добавил, что будущие поколения в России должны жить иначе, чем живут сейчас. Они должны быть "с Богом". Сергий заметил, что православный правитель должен быть хозяином, который не ворует и не тащит ничего из своего дома.

По словам Сергия, до 1917 года Россию можно было назвать великой державой, в которой население "не пило и не курило".

Уральский священник обратился к патриарху Кириллу.