Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь. Об этом сообщили журналисты из Ura.ru. Они рассказали, что силовики вошли в здание Среднеуральского монастырь, который ранее "захватил" бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий.
Представители ФСБ попали на территорию монастыря после сообщений о том, что здание начали охранять казаки. Они пришли после призыва отца Сергия. После проверки оперативники покинули территорию монастыря.
Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить
отец Сергий
Напомним, что в Среднеуральский женский монастырь прибывают паломники, которые продолжают поддерживать отца Сергия.
В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России.
Видео: YouTube / Всеволод Могучев
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