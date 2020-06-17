  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
169
lesjasap
Код вставки плеера

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь

0 0

После проверки силовики покинули территорию монастыря.

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь. Об этом сообщили журналисты из Ura.ru. Они рассказали, что силовики вошли в здание Среднеуральского монастырь, который ранее "захватил" бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий.

Представители ФСБ попали на территорию монастыря после сообщений о том, что здание начали охранять казаки. Они пришли после призыва отца Сергия. После проверки оперативники покинули территорию монастыря.

Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить

отец Сергий

Напомним, что в Среднеуральский женский монастырь прибывают паломники, которые продолжают поддерживать отца Сергия.

В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России.

Видео: YouTube / Всеволод Могучев

Теги: женский монастырь, казаки, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии