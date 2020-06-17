После проверки силовики покинули территорию монастыря.

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь. Об этом сообщили журналисты из Ura.ru. Они рассказали, что силовики вошли в здание Среднеуральского монастырь, который ранее "захватил" бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий.

Представители ФСБ попали на территорию монастыря после сообщений о том, что здание начали охранять казаки. Они пришли после призыва отца Сергия. После проверки оперативники покинули территорию монастыря.

Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить отец Сергий

Напомним, что в Среднеуральский женский монастырь прибывают паломники, которые продолжают поддерживать отца Сергия.

В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России.

Видео: YouTube / Всеволод Могучев