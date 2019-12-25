Александр Бортников рассказал о работе НАК в выявлении возможных террористов.

В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России. Об этом во время заседания с Владимиром Путиным рассказал председатель Национального антитеррористического комитета и по совместительству глава ФСБ Александр Бортников.

В рамках профилактики, которую мы проводили совместно с заинтересованными структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт Александр Бортников, глава ФСБ России

Чиновник добавил, что должностными лицами проводится "штучная работа" в отношении людей, которые могли быть привлечены к преступной экстремистской деятельности. ФСБ за последние годы склонили к отказу от участия в деятельности террористов на территории России более 500 человек.

Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.