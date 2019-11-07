Глава ФСБ: Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ

Александр Бортников рассказал о последних тенденциях иностранного вмешательства.

Глава ФСБ считает, что Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ. Об этом спикер рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб. О речи чиновника написали "РИА Новости".

Александр Бортников заявил, что увеличилось количество угроз извне, влияющих на обстановку в странах. По словам эксперта, "традиционным инструментом" в данном вопросе являются иностранные и международные неправительственные организации.. Они часто вмешиваются во внутренние дела союзных государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/MCIS Московская конференция по международной безопасности, News-Front