МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Данная мера позволит сократить количество преступлений, совершаемых в зонах.

МВД России решило заглушить сотовую связь в тюрьмах. В Госдуму внесут законопроект, позволяющий блокировать телефонный сигнал в местах заключения. Поправками занимался комитет по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Александр Хинштейн.

В ведомстве уверены, что несмотря на запрет мобильных устройств в местах лишения свободы, арестантам удается пользоваться электронными гаджетами. Ежегодно охрана изымает у нарушителей в тюрьмах около 60 тысяч телефонов. С помощью аппаратов они могут заниматься мошенничеством, координировать ОПГ, давить на свидетелей.

До конца июля 2020 года вопрос установки "блокираторов" рассмотрят во ФСИН и ФСБ. Инициатива поддержана в Минкомсвязи.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/EnemyOpsBelNews+