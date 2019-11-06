МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

МВД России решило заглушить сотовую связь в тюрьмах. В Госдуму внесут законопроект, позволяющий блокировать телефонный сигнал в местах заключения. Поправками занимался комитет по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Александр Хинштейн.
В ведомстве уверены, что несмотря на запрет мобильных устройств в местах лишения свободы, арестантам удается пользоваться электронными гаджетами. Ежегодно охрана изымает у нарушителей в тюрьмах около 60 тысяч телефонов. С помощью аппаратов они могут заниматься мошенничеством, координировать ОПГ, давить на свидетелей.
До конца июля 2020 года вопрос установки "блокираторов" рассмотрят во ФСИН и ФСБ. Инициатива поддержана в Минкомсвязи.
Ранее Piter.tv писал о том, что в России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/EnemyOpsBelNews+
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