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Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Сегодня, 13:22
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lesjasap

Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым

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Есть угроза создания террористических ячеек.

Глава ФСБ РФ сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым. Об этом спикер сообщил во время итогового заседания национального антитеррористического комитета

Александр Бортников обратил внимание на сохраняющиеся угрозы. Они поступают не только от соседнего государства, но и других граждан. Они связаны с попытками создать на полуострове и в других регионах России законспирированные экстремистские ячейки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: александр бортников, крым, радикалы, терроризм, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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