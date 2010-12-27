В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма

Его брат все еще находится в международном розыске.

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании терроризма. Сааду Ахмеднабиев действовал под видом благотворительной организации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Подозреваемый просил денежные средства на помощь развивающимся странам Африки, беженцам и нуждающимся мусульманам. На самом деле пожертвования направлялись на нужды запрещенных в РФ структур. Задержанный является родным братом координатора двух исламских фондов. Его родственник известен под именем Абу Умар Саситлинский. Он объявлен в международный розыск. Молодые люди вместе финансировали подготовку и осуществление в Сирии государственных преступлений. Они выступали за установление всемирного халифата.

Отметим, что с 2016 года преступникам удалось собрать более двух миллионов рублей. далее деньги шли на закупки оружия, амуниции, медикаментов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

