  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:09
84
lesjasap
Код вставки плеера

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

0 0

Они оказали гуманитарную помощь местным жителям.

Военные РФ вошли в бывшую столицу террористов в Сирии, чтобы оказать населению гуманитарную помощь. Они впервые оказались в городе Ракка, который несколько лет занимали экстремисты. Он считался центром ИГ*( запрещенной в РФ террористической организации). Об этом сообщили "РИА Новости". 

Военные выдали жителям Ракки 2 тысячи продовольственных наборов. На территории находятся военные медики, готовые оказать помощь пострадавшим. Местная инфраструктура полностью уничтожена в рамках операции по освобождению. Она проводилась международной коалицией при руководстве США.Офицер Центра примирения враждующих сторон Владимир Варнавский пояснил, что жертвами боевых действий стали тысячи жителей. Они пострадали от неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов.

Напомним, что при захвате террористами в 2013 году Ракки, оттуда бежало около 250 тысяч сирийцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: LiveLeak

Теги: игил, террористы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии