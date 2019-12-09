Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

Они оказали гуманитарную помощь местным жителям.

Военные РФ вошли в бывшую столицу террористов в Сирии, чтобы оказать населению гуманитарную помощь. Они впервые оказались в городе Ракка, который несколько лет занимали экстремисты. Он считался центром ИГ*( запрещенной в РФ террористической организации). Об этом сообщили "РИА Новости".

Военные выдали жителям Ракки 2 тысячи продовольственных наборов. На территории находятся военные медики, готовые оказать помощь пострадавшим. Местная инфраструктура полностью уничтожена в рамках операции по освобождению. Она проводилась международной коалицией при руководстве США.Офицер Центра примирения враждующих сторон Владимир Варнавский пояснил, что жертвами боевых действий стали тысячи жителей. Они пострадали от неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов.

Напомним, что при захвате террористами в 2013 году Ракки, оттуда бежало около 250 тысяч сирийцев.

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Видео: LiveLeak