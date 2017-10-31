Появилось видео из освобожденной от террористов сирийской Ракки

Появилось видео с улиц почти полностью разрушенной Ракки, которая долгое время считалась самопровозглашенной столицей террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

В сети появилось видео, снятое из машины, проезжающей по сирийскому городу Ракка. В кадр попали развалившиеся от бомбежек дома. Улицы частично завалины обломками зданий. Как сообщают сирийские СМИ, город разрушен почти на 80%. Долгое время столицу террористов поливали огнем противоборствующие стороны. Многие здания пострадали во время боев курдских формирований и боевиков.

Коалиция государств, сражающихся с террористами, уже выделила курдам строительную технику для восстановления города. Ракку разделили на 16 зон, каждую из них будет восстанавливать отдельная группа.

Видео: Telegram-канал Directorate 4