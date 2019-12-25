Никто из военных не пострадал.

Колонна российских военных подверглась обстрелу турецкими боевиками в Сирии. Об этом сообщили журналисты "Репортера". По данным СМИ,инцидент произошел 20 декабря, когда террористы пересекли "красную черту" в районе города Айн-Исса в провинции Ракка. В момент атаки российские силы патрулировали трассу М4. По ним был открыт огонь из пулеметов. Информацию предоставила неправительственная организация "Сирийская обсерватория по правам человека", офис которой находится в Лондоне.

Поддерживаемые Анкарой отряды исламистов Сирийской национальной армии атаковали вечером в воскресенье 20 декабря патруль российской военной полиции, сопровождавший колонну гражданских автомобилей по трассе М-4, ведущей из Алеппо в Хасеке в северо-восточной части Сирии пост "Репортера"

В организации заметили, что лояльные Турции группировки умышленно напали на военных. Патрульным удалось избежать удара, никто не пострадал.

Шойгу: Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники.

Фото: Pixabay.com