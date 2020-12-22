Проиранские ополченцы ушли с "Тунейнан" и "Аль-Таура".

Российские военные в Сирии взяли под контроль нефтегазовые блоки в сирийской Ракке. Об этом сообщили представители sm.news. По данным журналистов издания, силы РФ 12 марта взяли под контроль объект"Аль-Таура". Это произошло после того, как проиранские боевики покинули ранее занимаемые позиции.

В тот же день армия установила контроль над газовым блоком "Тунейнан", который также находится в Ракке. Уже 13 числа на объект дополнительно прибыли военные при поддержке пятой механизированной дивизии ВС Сирии. Сейчас на объекте специалисты добывают около двух тысяч баррелей сырой нефти ежесуточно.

В СМИ напомнили, что в довоенной Сирии добывалось порядка шести тысяч баррелей нефти каждые сутки на открытых месторождениях. Сейчас мощность эксплуатации "Тунейнан" могут позволить добычу не более двух тысяч баррелей газового конденсат и трех млн кубических метров газа. До недавнего времени объект находился под управлением проиранских ополченцев.

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