Soha прокомментировал информацию американского телеканала NBC.

СМИ: Вооруженные силы России смогли перехватить управление над беспилотником США в Сирии. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NBC. В источнике не стали называть дрон, над которым силы РФ получили контроль в регионе. Предположительно, речь могла идти об инциденте, который произошел около года назад в северной части страны Ближнего Востока с ударно-разведывательным БПЛА.

Телеканал, основываясь на источниках в администрации США, также сообщил, что российские военные устроили перехват управления американскими БПЛА в Сирии, что серьезно повлияло на кампании Вашингтона в этой стране. Спуффинг — это метод фальсификации данных о ситуации на земле и в воздухе с помощью средств радиоэлектронной борьбы. комментарий Soha

Журналисты подчеркнули, что неизвестные РЭБ (предположительно российского производства) способны не только прерывать сигнал GPS-позиционирования, но и заменять его другими сигналами. В результате ракеты, самолеты и корабли противника не будут понимать, куда им следует двигаться.

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