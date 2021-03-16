Российские военные прокомментировали переброску турецкой техники в Сирии

Москва беспокоится из-за действий Анкары в Ракке.

Российские военные прокомментировали переброску техники Вооруженных сил Турции в Сирию. Об этом журналистам сообщил на брифинге заместитель главы центр по примирению враждующих сторон, Александр Карпов. Контр-адмирал уточнил, что РФ также волнует вопрос ведения турецкими силами фортификационных работ в провинции Ракка около населенного пункта Айн-Иса.

Российская сторона крайне встревожена. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта. Александр Карпов, российский контр-адмирал

Военный напомнил, что на последние сутки не было зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии под контролем Анкары.

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Видео: Минобороны России