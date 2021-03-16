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Российские военные прокомментировали переброску турецкой техники в Сирии

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Москва беспокоится из-за действий Анкары в Ракке.

Российские военные прокомментировали переброску техники Вооруженных сил Турции в Сирию. Об этом журналистам сообщил на брифинге заместитель главы центр по  примирению враждующих сторон, Александр Карпов. Контр-адмирал уточнил, что РФ также волнует вопрос ведения турецкими силами фортификационных работ в провинции Ракка около населенного пункта Айн-Иса.

Российская сторона крайне встревожена. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта.

Александр Карпов, российский контр-адмирал

Военный напомнил, что на последние сутки не было зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии под контролем Анкары.

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Видео: Минобороны России

 
Теги: айн-иса, александр карпов, военные, переброска техники, рака, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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