Режиссер фильма "Пальмира": В создании картины нам помогал военный журналист Орхан Джемаль

Корреспондент Piter.tv пообщался с создателями фильма, рассказывающего о событиях в Сирии.

С 11 марта в российский кинопрокат вышел отечественный фильм "Пальмира", который посвящён трагедии человеческих судеб на фоне событий в Сирии.

В центре сюжета – история бывшего военного хирурга Артура и его дочери Марьям. Девочка выросла без матери, но всегда была окружена любовью и теплом отца. Между ними существовала особая связь, оборвав которую, один становился неполноценным человеком. После школы Марьям переезжает учиться в Петербург, где радикально меняет свои взгляды и сбегает в Сирию, чтобы бороться с ложью и пороком. Создатели фильма не раскрывают мотивы действий героини, отдав их на суд и осмысление зрителю. Артур, не видя другого выхода, отправляется вслед за дочерью, где становится свидетелем ужасающих сцен насилия и гибели.

В картине можно увидеть пейзажи Махачкалы, Дербента, Кахабросо, Турции и Сирии. Дикая красота природы Дагестана захватывает дух, внося особый драматизм к повествованию.

Главные роли в фильме исполнили венгерский драматург и актёр, лауреат Берлинского фестиваля за фильм "О теле и душе" — Геза Морчани и российская актриса Екатерина Крамаренко.

Piter.tv пообщался с режиссёром картины Иваном Болотниковым и продюсером Андреем Сигле на специальном показе в кинозале "Ленфильма".

Как родилась идея картины?

Андрей Сигле: Мы с Иваном долго обсуждали тему картины, и появлялось несколько вариантов сценариев. В какой-то определённый момент подключился Константин Лопушанский - замечательный сценарист и режиссёр. Он сказал, что у него есть своё видение, свой сценарий на эту историю. Прочитав его, мы поняли, что шли одним путём. Идея картины не совсем оригинальная, все знают, что была история Карауловой. Действительно, очень много молодых девушек и парней уходили и продолжают уходить. Это касается практически каждого в Дагестане, поэтому мы попали в нерв.

Почему пришлось отказаться от первого варианта сценария?

Иван Болотников: Я тот редкий автор, который отказался от своего сценария. Я понимал, что надо делать картину иначе. Мы поехали с Андреем в Сирию, там у нас появились партнёры под мой сценарий. И я понимаю, почему он понравился, там была более мелодраматическая история. Но я понимал, что должен быть вариант, который выведет меня на новый уровень. И тут появился Константин Сергеевич, который вывел фильм в форму иносказательности, притчи. Ведь картина не про игил, она про радикализм. И сама история очень неоднозначна, она должна работать на разных уровнях.

Были ли у вас консультанты для построения истории картины?

Иван Болотников: Так как сценарий проходил постоянные изменения, у нас за это время появилось огромное количество консультантов: Алексей Муравьёв — выдающийся исламовед, Андрей Чупрыгин — специалист по радикальным течениям в исламе, а также Орхан Джемаль — военный журналист, который не только консультировал, но и помогал в организации поездок в Сирию.

Как создавалось музыкальное оформление картины?

Андрей Сигле: В картине ярко выражен монотематизм — одна тема, которая овладевает нашим героем, которая ведёт, настраивает, поддерживает его, но в тоже время она собирательная. Она точно отражает состояние героя, состояние зрителя. Смотря картину уже не первый раз, я продолжаю находиться под впечатлением от её искренности, простоты чувств, которые она вызывает.

Как принималось решение о выборе актёра на главную роль?

Иван Болотников: В картине полно недостатков, но Геза Морчани — это её главное достоинство. Сначала мы пробовали на роль очень интересного турецкого актёра, но с ним в финале картины были бы другие ожидания, так как в нём есть что-то янычарское, а Геза — это само благородство и интеллигентность. Мы очень долго его уговаривали, и он согласился, потому что мы старались сделать картину очень искренней. Я понимал, что это картина не для всех, но она будет жить дальше.

Не кажется ли вам, что данная история утратила актуальность?

Андрей Сигле: Это хорошо, что мы уже становимся не актуальными, значит жизнь налаживается, значит заканчивается весь этот страх и ужас, но это ведь притча, здесь нет привязки к реальным героям. И мне кажется, что любой конец такой истории — это начало следующей, ничего никогда не заканчивается — не здесь, так в другом месте.

Что для вас Пальмира?

Андрей Сигле: Это то, о чём наша картина. О том, что рушатся человеческие судьбы, рушатся города, рвутся связи, когда появляется нежелание понять, услышать, принять друг друга. Разные религии, разные мнения, разные страны, языки приводят к желанию отгородиться, желанию сказать, что мы — самые-самые, что все остальные недостойны наших измышлений, идей. Этот ложный патриотизм разъединяет со всем миром. Умение слышать, понимать, строить храм не только снаружи, но и внутри каждого человека, давать возможность развиваться — это самое главное.

Иван Болотников: Мы хотели провести съёмки в Пальмире, но не получилось, а название не хотелось менять. Потому что это что-то недосказанное, сокровенное, очень важное, то, что надо беречь в себе.

Фото, текст: Дарья Иванова / Piter.tv