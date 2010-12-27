Стали известны имена убитых россиян в ЦАР

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, по предварительным данным погибли в центральной Африке. Об этом сообщил Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского .

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского заявили, что действительно в ЦАР находилась съемочная группа, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев — все так. У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они", — сказала замруководителя центра Анастасия Горшкова.

Россияне снимали в ЦАР документальный фильм о работе неофициального вооружённого формирования, часто называемого в прессе "ЧВК Вагнера".

Ранее мы сообщали о том, что в Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов.

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