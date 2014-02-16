В Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов

Дипломаты пока не имеют никакой информации о третьем погибшем.

Трое граждан России убиты в Центральноафриканской Республике. Об этом 31 июля сообщает "Коммерсант" .

В посольстве России в ЦАР добавили, что у погибших обнаружены журналистские удостоверения.

То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий". Посольство РФ в ЦАР.

Российские дипломаты пока не имеют никакой информации о третьем погибшем. В посольстве сообщили, что тела всех убитых доставлены в местный госпиталь. Более точная информация о погибших появится к утру среды, 1 августа.

По информации "Коммерсанта", тела были найдены на дороге в 23 километрах от города Сибю в центре страны.

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