Режиссера Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР наградили посмертно премией «Лавровая ветвь»

Церемония вручения премии пройдет 12 декабря в день закрытия международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

Российского ррежиссера Александра Расторгуева, котрый трагически поги в Центральноафриканской республике, удостоили посмертной премии "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись. Об этом сообщается на официальном фестиваля документального кино.

Александр был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии - 2001 году его фильм "Мамочки" был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" был удостоен премии в номинации "Лучший неигровой арт-фильм", отмечают в сообщении.

По словам сотрудников фестиваля, единогласным решением совета было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно.

Церемония вручения премии пройдет 12 декабря в день закрытия международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

Напомним, что 31 июля посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю. В МИД РФ позже сообщили, что погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

Фото: официальный сайт премии "Лавровая ветвь"

