Стали известны подробности пыток убитых российских журналистов в ЦАР

Африканские СМИ сообщают, что перед смертью россиян пытали и допрашивали.

Российскую съемочную группу похитили и пытали в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает портал Palmarescentrafrique.com со ссылкой на собственные источники.

На сайте издани опубликовали фотографию, на которой запечатлены два мужчины в бессознательном состоянии.

По мнению африканских СМИ, к убийству журналистов причастны боевики мусульманской группировки "Селека", которые держат под контролем все окрестности города Декоа. Группировкой руководит- Нуреддин Адам.

По мнению африканских журналистов, ездить без сопровождения в этих местах - "большая ошибка".

Ранее Коллега убитых в Африке, глава "Центра управления расследованиями" выдвинул версию, по котрой в смерти журналистов косвенно был замешан водитель.

У нас не было сомнений, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "Как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку", отметил Андрей Коняхин.

По словам Коняхина, съемочную группу обстреляли на дороге после того, как они отклонились от намеченного маршрута. Водитель же выделенный им от миссии ООН, по странным обстоятельтсвам остался жив.

В МИД России уже опровергли версию, по которой журналисты занималась в ЦАР расследованием деятельности частных военных компаний. В "Центре управления расследованиями" отметили, что съемочная группа прибыла в Центральноафриканскую республику только для съемок документального кино о местной жизни. Глава ведомста отметил, что у работников СМИ были просроченные журналистские аккредитации.

Ранее мы писали о том, что названы имена убитых россиян в ЦАР.

Фото: Palmarescentrafrique.com