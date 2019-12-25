СК начал проверку после смерти экс-главреда екатеринбургского портала

Признаков криминала в произошедшем следователи не нашли.

В Екатеринбурге нашли без признаков жизни экс-главреда интернет-портала "E1.ru" Наталью Попову. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

По информации ведомства, тело 42-летней женщины было найдено вечером 29 ноября в ее квартире. Полицейские отметили, что внутри помещения не нашли признаков криминала. По одной из версий, Попова умерла из-за проблем со здоровьем.

При осмотре места обнаружения женщины и внешнем осмотре её тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется. из сообщения СУ СКР по Свердловской области

Портал "Е1" сообщает, что Попова престала выходить на связь 16 ноября.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Эксперты проводят необходимые мероприятия для выяснения давности и точной причины смерти Поповой.

Ранее на 63-м году жизни умер бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов.

Фото: СУ СК России по Свердловской области