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СК начал проверку после смерти экс-главреда екатеринбургского портала
Сегодня, 10:58
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СК начал проверку после смерти экс-главреда екатеринбургского портала

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Признаков криминала в произошедшем следователи не нашли.

В Екатеринбурге нашли без признаков жизни экс-главреда интернет-портала "E1.ru" Наталью Попову. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

По информации ведомства, тело 42-летней женщины было найдено вечером 29 ноября в ее квартире. Полицейские отметили, что внутри помещения не нашли признаков криминала. По одной из версий, Попова умерла из-за проблем со здоровьем.

При осмотре места обнаружения женщины и внешнем осмотре её тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется.

из сообщения СУ СКР по Свердловской области

Портал "Е1" сообщает, что Попова престала выходить на связь 16 ноября. 

В настоящее время проводится доследственная проверка. Эксперты проводят необходимые мероприятия для выяснения давности и точной причины смерти Поповой.

Ранее на 63-м году жизни умер бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: екатеринбург, наталья попова, смерть журналиста
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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