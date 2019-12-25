На 63-м году жизни умер бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов

В июне 2019 года Смольнинский суд приговорил чиновника к 3,5 годам колонии строго режима, а также штрафу в 950 тыс. рублей за получение взяток. Баринов вышел год назад.

В воскресенье, 28 ноября, умер бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом рассказал в Telegram председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, Баринов много лет работал во ФСИН, занимался тыловыми и финансово-экономическими вопросами.

Напомним, что в июне 2019 года Смольнинский суд приговорил чиновника к 3,5 годам колонии строго режима, а также штрафу в 950 тыс. рублей за получение взяток. Баринов вышел год назад.

Согласно версии следствия, Баринов был в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства "Крестов-2" Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО "Петроинвест" Русланом Хамхоковым. Более 44 млн рублей чиновник получил от них тремя порциями. Деньги выданы за общее покровительство из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора.

Добавим, что Хамхоков и Баринов пошли на сделку со следствием, а уголовное преследование Кудрина прекратили в январе этого года.

Ранее активисты вернули фреску с Достоевским в Кузнечном переулке.

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