Активисты вернули фреску с Достоевским в Кузнечном переулке

Они оттерли слой краски, под которым находится портрет классика.

Активисты вернули изображение Федора Достоевского на Кузнечном переулке. Об этом сообщили в группе "Неизданное / Санкт-Петербург".

Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии "русские граффити". Наказание: кровавое закрашивание. Написали представители музея URBAN-фреска

Неравнодушные жители города оттерли слой краски, под которым скрывался портрет писателя. Напомним, что фреску закрасили сразу после 200-летия классика.

Видео: ВКонтакте / "Неизданное / Санкт-Петербург"