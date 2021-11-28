Активисты вернули фреску с Достоевским в Кузнечном переулке

Активисты вернули изображение Федора Достоевского на Кузнечном переулке. Об этом сообщили в группе "Неизданное / Санкт-Петербург".
Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии "русские граффити". Наказание: кровавое закрашивание.
Написали представители музея URBAN-фреска
Неравнодушные жители города оттерли слой краски, под которым скрывался портрет писателя. Напомним, что фреску закрасили сразу после 200-летия классика.
Видео: ВКонтакте / "Неизданное / Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все