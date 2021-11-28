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Активисты вернули фреску с Достоевским в Кузнечном переулке

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Они оттерли слой краски, под которым находится портрет классика.

Активисты вернули изображение Федора Достоевского на Кузнечном переулке. Об этом сообщили в группе "Неизданное / Санкт-Петербург".

Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии "русские граффити". Наказание: кровавое закрашивание.

Написали представители музея URBAN-фреска

Неравнодушные жители города оттерли слой краски, под которым скрывался портрет писателя. Напомним, что фреску закрасили сразу после 200-летия классика. 

Видео: ВКонтакте / "Неизданное / Санкт-Петербург"

Теги: активисты, граффити, достоевский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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