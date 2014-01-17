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В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с Достоевским
Сегодня, 8:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с Достоевским

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Теперь жители двора в Кузнечном переулке вместо портрета писателя смотрят на пустую стену.

Петербургские коммунальщики продолжают борьбу с несогласованными граффити. На этот раз они закрасили портрет Федора Достоевского в Кузнечном переулке. Об этом говорится в Instagram музея URBAN-фреска.

Граффити нарисовали в честь 200-летия писателя. Однако, судя по всему, Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата, и его закрасили. Теперь вместо портрета Достоевского жители двора в Кузнечном переулке будут любоваться пустой стеной, замазанной белой краской.

Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии "русские граффити". Наказание: кровавое закрашивание.

Написали представители музея URBAN-фреска

Ранее мы писали, что в Петербурге выпустят путеводитель по местам из литературы.

Фото: Instagram / urbanfresco

Теги: граффити, федор достоевский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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