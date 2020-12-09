В Петербурге выпустят путеводитель по местам из литературы

На данный момент завершается выпуск путеводителя.

В Петербурге выпустят интерактивный печатный путеводитель по местам из известных литературных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Работа Анны Снетковой "Интерактивные книгоцентричные экскурсии по Петербургу выиграл премию в размере 125 тысяч рублей в рамках конкурса "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга".

На данный момент завершается выпуск путеводителя, в который вошли экскурсии по произведениям Фёдора Достоевского, Иосифа Бродского, Эдуарда Кочергина, Геннадия Алексеева и т.д.

В июле на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: пресс-служба Комитета по молодёжной политике