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В Петербурге выпустят путеводитель по местам из литературы
Сегодня, 10:54
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В Петербурге выпустят путеводитель по местам из литературы

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На данный момент завершается выпуск путеводителя.

В Петербурге выпустят интерактивный печатный путеводитель по местам из известных литературных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Работа Анны Снетковой "Интерактивные книгоцентричные экскурсии по Петербургу выиграл премию в размере 125 тысяч рублей в рамках конкурса "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга".

На данный момент завершается выпуск путеводителя, в который вошли экскурсии по произведениям Фёдора Достоевского, Иосифа Бродского, Эдуарда Кочергина, Геннадия Алексеева и т.д.

В июле на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: пресс-служба Комитета по молодёжной политике

Теги: писатели, путеводитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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