Ревизоры тайно проверят петербургские рестораны для аналога Michelin

По словам Драгни, бренд будут проверять несколько раз, чтобы все данные "были правдивые".

В России хотят создать аналог французского гида Michelin. "Тайные ревизоры" проверят рестораны и отели в разных городах страны. Об этом 19 сентября пишет ТАСС.

С конца сентября до конца декабря этого года эксперты будут проверять заведения, рассказывает глава Федерации ревизоров гостеприимства и предпринимательница Галина Драгни. Еще одна серия проверок ожидается в феврале 2023 года.

Уже через год, согласно планам, выпустят альтернативный путеводитель. Предприниматели и рестораторы, которые хотят попасть в список, должны подать заявку авторам проекта. Добавим, что стоимость подачи заявки обсуждается на встрече".

По словам Драгни, бренд будут проверять несколько раз, чтобы все данные "были правдивые".

Фото: phxere

