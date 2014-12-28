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Ревизоры тайно проверят петербургские рестораны для аналога Michelin
Сегодня, 20:16
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Ревизоры тайно проверят петербургские рестораны для аналога Michelin

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По словам Драгни, бренд будут проверять несколько раз, чтобы все данные "были правдивые".

В России хотят создать аналог французского гида Michelin. "Тайные ревизоры" проверят рестораны и отели в разных городах страны. Об этом 19 сентября пишет ТАСС.

С конца сентября до конца декабря этого года эксперты будут проверять заведения, рассказывает глава Федерации ревизоров гостеприимства и предпринимательница Галина Драгни. Еще одна серия проверок ожидается в феврале 2023 года. 

Уже через год, согласно планам, выпустят альтернативный путеводитель. Предприниматели и рестораторы, которые хотят попасть в список, должны подать заявку авторам проекта. Добавим, что стоимость подачи заявки обсуждается на встрече".

По словам Драгни, бренд будут проверять несколько раз, чтобы все данные "были правдивые".

Фото: phxere
 

Теги: аналог, отели, путеводитель, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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