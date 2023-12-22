Стартовал приём заявок на участие в IX Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова

Литературоведы и писатели выберут 13 лучших текстов. Их опубликуют на сайте конкурса и на официальном сайте Российского фонда культуры.

В Петербурге начался приём заявок на участие в IX Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Благодаря конкурсу Россия "откроет" новые имена авторов, пишущих для детей. Жюри выберет лучшее художественное произведение для подростков.

На конкурс можно отправить рукописи неопубликованных ранее произведений на русском языке в прозе или в стихах для подростков 12-19 лет. Литературоведы и писатели выберут 13 лучших текстов. Их опубликуют на сайте конкурса и на официальном сайте Российского фонда культуры.

Ранее мы писали, что в Русском музее пройдет творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга