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В Русском музее пройдет творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии"
Сегодня, 17:18
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В Русском музее пройдет творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии"

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Посетители познакомятся с эпохой военных парадов Санкт-Петербурга.

Русский музей приглашает школьников и их родителей на творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии". Лекция и мастер-класс пройдут в субботу, 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Занятие будет интересно детям  8-12 лет и их родителям.  Мероприятие пройдет в Строгановском дворце. Посетители познакомятся с эпохой военных парадов Санкт-Петербурга, узнают об особенностях росписи военных тарелок. Кроме того, слушатели узнают, как связаны исторические места Северной столицы с размещением полков. 

Ранее мы писали, что выставка "Про сердце" открылась в Центре Алмазова.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

Теги: виды петербурга на тарелках военной серии, русский музей, творческий урок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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