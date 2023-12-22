В Русском музее пройдет творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии"

Посетители познакомятся с эпохой военных парадов Санкт-Петербурга.

Русский музей приглашает школьников и их родителей на творческое занятие "Виды Петербурга на тарелках военной серии". Лекция и мастер-класс пройдут в субботу, 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Занятие будет интересно детям 8-12 лет и их родителям. Мероприятие пройдет в Строгановском дворце. Посетители познакомятся с эпохой военных парадов Санкт-Петербурга, узнают об особенностях росписи военных тарелок. Кроме того, слушатели узнают, как связаны исторические места Северной столицы с размещением полков.

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Фото: Telegram / Государственный Русский музей