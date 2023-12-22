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Изменился режим работы Русского музея по четвергам
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Изменился режим работы Русского музея по четвергам

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Михайловский дворец, корпус Бенуа, Михайловский замок, Строгановский дворец и Восточный и Западные павильоны Михайловского замка переходят на новый режим работы.

Изменился режим работы Русского музея по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Русский музей – особо ценный объект культурного наследия. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, исходя из пропускной способности и предельной нагрузки на залы музейного комплекса.

Пресс-служба Русского музея

С 21 марта по четвергам Михайловский дворец, корпус Бенуа, Михайловский замок, Строгановский дворец и Восточный и Западные павильоны Михайловского замка переходят на новый режим работы. Посетители смогут посетить музей с 10:00 до 18:00.

Ранее мы писали, что школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

Теги: русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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