Изменился режим работы Русского музея по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Русский музей – особо ценный объект культурного наследия. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, исходя из пропускной способности и предельной нагрузки на залы музейного комплекса.
Пресс-служба Русского музея
С 21 марта по четвергам Михайловский дворец, корпус Бенуа, Михайловский замок, Строгановский дворец и Восточный и Западные павильоны Михайловского замка переходят на новый режим работы. Посетители смогут посетить музей с 10:00 до 18:00.
Ранее мы писали, что школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты.
Фото: Telegram / Государственный Русский музей
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